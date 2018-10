Historisches Kalenderblatt vom 20. Oktober

Unter Samstag, 20. Oktober, dem 293. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – Die militärische Eroberung Wiens kündigt sich an: Der kaiserliche Oberbefehlshaber Fürst Alfred zu Windischgrätz verhängt den Belagerungszustand über die Stadt, alle Zivilbehörden werden unter Militäraufsicht gestellt.

1883 – Mit dem Frieden von Ancon endet der 1879 zwischen Chile sowie Bolivien und Peru ausgebrochene “Salpeterkrieg”. Chile erringt durch seinen militärischen Sieg das Weltmonopol an Natursalpeter. (Es findet bei der Herstellung von Sprengstoff, Schießpulver und Farbe Verwendung).

1923 – In Berlin werden wegen Brotmangels die Bäckereien von wütenden Menschenmengen umlagert.

1938 – Britische Truppen schlagen einen dreitägigen arabischen Aufstand in Jerusalem nieder.

1948 – Der französische Staatspräsident Vincent Auriol empfängt in Paris den vietnamesischen Ex-Kaiser Bao Dai, der 1945 abgedankt und die Macht in die Hände der kommunistisch geführten Regierung von Ho Chi Minh gelegt hatte. Bei der Begegnung wird die Errichtung einer pro-französischen halbsouveränen Regierung in Südvietnam unter Bao Dais Autorität vereinbart.