Historisches Kalenderblatt vom 20. November

Unter Dienstag, 20. November, dem 324. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte folgendes verzeichnet.

1963 – Die Resolution der Generalversammlung der UNO beschließt in New York eine Erklärung über die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung. Am 21.12.1965 wird das “Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung” (ICERO) verabschiedet, welches am 4.1.1969 in Kraft tritt.