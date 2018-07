Historisches Kalenderblatt vom 20. Juli

Unter Freitag, 20. Juli, dem 201. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1498 – Maximilian I. gründet die “Kapellenknaben”, Vorläufer der Sängerknaben, und die Hofmusikkapelle in Wien.

1858 – Kaiser Napoleon III. vereinbart mit dem Ministerpräsidenten des Königreiches Sardinien Graf Camillo Cavour, auf einem Geheimtreffen in Plombieres, den Krieg gegen Österreich, welches Italien teilweise besetzt hält. Ziel ist die Errichtung eines italienischen Staatenbundes unter Ehrenvorsitz des Papstes. Diese Provokation führt zur Kriegserklärung Österreichs an Sardinien-Piemont im Jahr darauf.

1933 – Repressalien und Druck der Nazi-Behörden sowie der gleichgeschalteten Presse erzwingen die Selbstauflösung des “Bauhauses” in Berlin.

1948 – Ein italienisches Militärgericht verurteilt den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler in Rom zu lebenslangem Zuchthaus. Er hatte das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen angeordnet. Am 24.3.1944 waren 335 wahllos zusammengetriebene Menschen von deutschen Besatzungstruppen umgebracht worden.