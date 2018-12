Historisches Kalenderblatt vom 20. Dezember

Unter Donnerstag, 20. Dezember, dem 354. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet.

1963 – In Frankfurt am Main beginnt mit dem Auschwitz-Prozess der bis dahin größte Massenmordprozess der deutschen Justizgeschichte. Verhandelt wird gegen 21 ehemalige Angehörige des SS-Wachpersonals. Die Urteile, welche am 19.8.1965 verlesen werden, lauten auf sechs lebenslange Zuchthausstrafen, eine zehnjährige Jugendstrafe und zehn Freiheitsstrafen zwischen dreieinhalb und vierzehn Jahren. Drei Angeklagte werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Begründung “Befehlsnotstand” wirkt sich mehrfach strafmildernd aus.