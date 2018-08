Historisches Kalenderblatt vom 20. August

Unter Montag, 20. August, dem 232. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1823 – In Rom stirbt Papst Pius VII., der im März 1800 unter österreichischem Schutz in Venedig gewählt wurde und von 1809 bis 1814 Gefangener Napoleons war. Er bemühte sich um die Neuordnung des wiederhergestellten Kirchenstaates.

1898 – In den Berner Alpen wird die Gornergrat-Bahn eröffnet.

1913 – Als erster Pilot in der Geschichte der Luftfahrt springt der Franzose Adolphe Pegoud mit einem Fallschirm aus seiner Maschine.

1948 – Im griechischen Bürgerkrieg melden die Truppen der königlichen Regierung in Athen die Inbesitznahme der gesamten Gipfellinie des Grammos-Gebirges.

1968 – In der Nacht auf den 21.8. besetzen Truppen von fünf Warschauer-Pakt-Staaten (UdSSR, Polen, DDR, Ungarn und Bulgarien) die Tschechoslowakei und beenden das unter der Führung von Parteichef Alexander Dubcek eingeleitete Reformexperiment des “Prager Frühlings”. 94 Tschechen und Slowaken werden bei dem Einmarsch getötet.

1988 – Im Golfkrieg tritt nach acht Jahren ein Waffenstillstand zwischen dem Iran und dem Irak in Kraft.

1988 – In Burma wird der Jurist Maung Maung als erster Zivilist seit 26 Jahren Präsident. (Er wird bereits nach einem Monat vom Militär gestürzt).

1998 – Nach den mörderischen Anschlägen auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania greift die US-Luftwaffe Ziele im Sudan und in Afghanistan an, wo sich das Hauptquartier des Terrordrahtziehers, des saudi-arabischen Milliardärs Osama bin Laden, und seiner Organisation Al-Kaida befindet. Nahe der sudanesischen Hauptstadt Khartum wird eine pharmazeutische Fabrik getroffen.