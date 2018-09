Historisches Kalenderblatt vom 2. September

Unter Sonntag, 2. September, dem 245. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1363 – Gräfin Margarethe Maultasch von Tirol, die letzte Regentin aus dem Geschlecht der Meinhardiner, verzichtet nach dem Tod ihres Sohnes auf die Regierung zugunsten von Herzog Rudolf IV. von Österreich und zieht sich in ihr Schloss in der Nähe Wiens – im heutigen 5. Wiener Gemeindebezirk – zurück.

1933 – In Rom wird ein Nichtangriffspakt zwischen Italien und der Sowjetunion unterzeichnet.

1948 – US-Außenminister George Marshall kündigt Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich an, um die Demontagen im besetzten Deutschland zu begrenzen bzw. einzustellen.

1958 – Die erste Fernsehstation der Volksrepublik China nimmt in Peking den Betrieb auf.

1968 – In Wien tritt der Internationale Philosophenkongress (bis 9.) mit rund 3.000 Teilnehmern aus 65 Ländern zusammen.

1993 – Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation erklären sich nach Geheimverhandlungen in Oslo zur gegenseitigen Anerkennung bereit. (Unterzeichnung des Grundlagenvertrages am 13. in Washington).