Historisches Kalenderblatt vom 2. Dezember

Unter Sonntag, 2. Dezember, dem 336. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet.

1813 – Prinz Wilhelm VI. von Oranien zieht nach dem Aufstand gegen die französische Besetzung als Wilhelm I., König der Niederlande in Amsterdam ein.

1823 – US-Präsident James Monroe verkündet die Monroe Doktrin: Amerika will sich nicht in europäische, Europa darf sich nicht in amerikanische Angelegenheiten einmischen.