Historisches Kalenderblatt vom 19. Oktober

Unter Freitag, 19. Oktober, dem 292. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – Die deutsche Nationalversammlung nimmt in der Frankfurter Paulskirche die Beratungen über die Reichsverfassung auf.

1903 – Am Wiener Burgtheater findet die Uraufführung des Dramas “Der Strom” von Max Halbe statt.

1913 – In Wien wird in der Lothringerstraße das Gebäude der Wiener Konzerthausgesellschaft fertiggestellt.

1923 – Henrik Ibsens “Volksfeind” hat am Berliner Schillertheater Premiere.

1923 – In Berlin wird der Film “Seine Frau, die Unbekannte” uraufgeführt, in dem Willy Fritsch seine erste Hauptrolle spielt.

1943 – Beginn der Moskauer Konferenz, auf der die Außenminister Wjatscheslaw Molotow (UdSSR), Anthony Eden (Großbritannien) und Cordell Hull (USA) die Wiederherstellung Österreichs in den Grenzen von 1937 als einvernehmliches Kriegsziel der Alliierten festlegen. Der “Anschluss” an Deutschland vom März 1938 wird als null und nichtig betrachtet. (Die Moskauer Deklaration wird am 1.11. veröffentlicht).