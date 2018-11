Historisches Kalenderblatt vom 19. November

Unter Montag, 19. November, dem 323. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1808 – In Preußen wird durch ein Reformgesetz das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung eingeführt.

1863 – US-Präsident Abraham Lincoln, dessen Wahl mit den Sezessionskrieg ausgelöst hatte, verkündet in einer programmatischen Rede (“Gettysburg Adress”) auf dem Schlachtfeld von Gettysburg die freiheitlichen Grundsätze seiner Versöhnungspolitik (“Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk”) mit dem Ziel einer raschen Wiedereingliederung der besiegten Südstaaten. Die Rede gilt allgemein als rhetorisches Meisterwerk und ist Teil des historisch-kulturellen Erbes der USA.

1918 – Unter dem Kommando von Marschall Philippe Petain ziehen französische Truppen in Lothringen in der Stadt Metz ein.

1923 – In Budapest werden Bela Bartoks “Tanzsuite” und Zoltan Kodalys “Psalmus Hungaricus” uraufgeführt.

1948 – Der tschechoslowakische Präsident und KP-Chef Klement Gottwald erklärt “jede Gefahr einer kapitalistischen Restauration von innen her für beseitigt”.

1948 – In Köln wird der Film “Wiener Melodien” mit Elfi Mayerhofer, Johannes Heesters und Theo Lingen, in München und Köln der Streifen “Das verlorene Gesicht” mit Marianne Hoppe und Gustav Fröhlich und in München “Der Hofrat Geiger” mit Paul Hörbiger, Hans Moser und Maria Andergast uraufgeführt.