Historisches Kalenderblatt vom 19. Dezember

Unter Mittwoch, 19. Dezember, dem 353. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1888 – In der Belfaster Zeitschrift “Irish Cyclist” wird die Geburt einer neuen Industrie mit einer Annonce angekündigt, in der “neue pneumatische Sicherheitsreifen” angeboten werden.

1958 – Die USA bringen den ersten Kommunikationssatelliten “Score” mit einer fast vier Tonnen schweren Raketenspitze, in der sich ein Tonband mit einer Weihnachtsbotschaft von Präsident Eisenhower befindet, auf eine Erdumlaufbahn.

1963 – Am Deutschen Wollforschungsinstitut der Technischen Hochschule Aachen gelingt dem deutschen Chemiker Helmut Zahn die synthetische Herstellung des Insulins.

1998 – “Lewinsky-Affäre”. Das Repräsentantenhaus beschließt die Aufnahme eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Bill Clinton in der Sex-Affäre um die Praktikantin Monica Lewinsky. Zwei der vier Anklagepunkte, Meineid und Behinderung der Justiz, werden genehmigt. Am 12.2.1999 wird Clinton in beiden Anklagepunkten freigesprochen.