Historisches Kalenderblatt vom 17. November

Unter Samstag, 17. November, dem 321. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

2008 – Bei der Eröffnung der Ersten Wiener Lesefestwoche werden die Träger der österreichischen Literaturpreise 2008 bekannt gegeben. Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur geht an Agota Kristof. Der Würdigungspreis für Literatur geht an Elfriede Czurda, in der Sparte Kinder- und Jugendliteratur an Jutta Treiber. Den Staatspreis für Kulturpublizistik erhält Robert Misik.