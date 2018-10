Historisches Kalenderblatt vom 16. Oktober

Unter Dienstag, 16. Oktober, dem 289. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1853 – Nach dem russischen Einmarsch in den Donaufürstentümern Moldau und Walachei zieht die türkische Armee gegen Russland in den Krieg. (Der Krimkrieg wird mit dem Frieden von Paris am 30. März 1856 beendet.)

1918 – Kaiser Karl I. will mit seinem “Völkermanifest” die k.u.k. Monarchie in eine Föderation umwandeln und damit den drohenden Zerfall Österreich-Ungarns abwenden.

1993 – Die Aktion “Nachbar in Not” startet, in Zusammenarbeit mit einigen großen Zeitungen in den Bundesländern, die “Initiative Frieden”, eine neue Kampagne, um vor allem Frauen, Kindern und älteren Menschen im ehemaligen Jugoslawien über die Wintermonate zu helfen. Wer für die Aktion spendet, schließt sich gleichzeitig einem Appell an, den Krieg zu beenden.