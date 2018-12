Historisches Kalenderblatt vom 14. Dezember

Unter Freitag, 14. Dezember, dem 348. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1918 – In Großbritannien dürfen Frauen erstmals an Unterhauswahlen teilnehmen. Als einzige Frau unter 17 Bewerberinnen schafft die in Irland naturalisierte Gräfin Constance Markievicz den Sprung ins Londoner Parlament, nimmt aber ihren Sitz nie ein.