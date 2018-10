Historisches Kalenderblatt vom 13. Oktober

Unter Samstag, 13. Oktober, dem 286. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1923 – Inflation in Deutschland: Für einen US-Dollar werden mehr als vier Milliarden Mark bezahlt.

1978 – Die Niederlande liefern die mutmaßlichen Terroristen Gert Schneider und Christof Wackernagel an die BRD aus.

1983 – Bei einem Überfall auf eine CA-Filiale in Wien erbeuten unbekannte Täter 2,5 Millionen Schilling.

1993 – Das in Korneuburg gebaute Schulschiff “Bertha von Suttner”, Österreichs einzige schwimmende AHS, legt bei der Floridsdorfer Brücke in Wien an.