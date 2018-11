Historisches Kalenderblatt vom 12. November

Unter Montag, 12. November, dem 316. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1908 – Durch eine Schlagwetterexplosion in der Zeche Radbod in Hamm (Westfalen) kommen 348 deutsche Bergleute ums Leben.

1933 – In Deutschland entfallen bei Reichstagswahlen 92,1 Prozent der Stimmen auf die Einheitsliste der NSDAP. In einer gleichzeitig durchgeführten Volksabstimmung billigen 95,1 Prozent den Austritt aus dem Völkerbund.

1948 – Der frühere Ministerpräsident und Generalstabschef General Hideki Tojo, Hauptexponent des japanischen Militarismus und Expansionismus, wird zusammen mit sechs anderen ehemaligen Führungsmitgliedern vom Interalliierten Gerichtshof in Tokio als Kriegsverbrecher zum Tod verurteilt (hingerichtet am 23.12.).

1988 – In der Kattowitzer Kathedrale treten 89 polnische Oppositionelle in einen Hungerstreik, um die Freilassung von 50 inhaftierten Demonstranten zu erreichen. Nach fünf Tagen beenden sie die Aktion.

1998 – Abdullah Öcalan, der Chef der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), wird in Rom festgenommen, jedoch am 16. Dezember wieder freigelassen, nachdem die Regierung wegen befürchteter Kurdenproteste auf ein Auslieferungsgesuch der Türkei verzichtet. Im Jänner 1999 verlässt der Kurdenführer Rom, wird jedoch ein Monat später in Kenia vom türkischen Geheimdienst gefasst und sitzt seither als einziger Häftling auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer.

2013 – Im Auktionshaus Christie’s in New York wird das Triptychon “Three Studies of Lucian Freud” von Francis Bacon für 142,4 Millionen Dollar (106 Millionen Euro) verkauft. Damit wird das 1969 gemalte Werk zum teuersten je in einer Auktion verkauften Kunstwerk. Jeff Koons’ “Balloon Dog” wird mit 58,4 Millionen Dollar (43,6 Millionen Euro) zum teuersten lebenden Künstler.