Historisches Kalenderblatt vom 12. Dezember

Unter Mittwoch, 12. Dezember, dem 346. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1848 – Ausbruch der Revolution in Ungarn: Die Magyaren verweigern die Anerkennung von Franz Joseph I. als König von Ungarn.

1913 – Leonardo da Vincis Mona Lisa, die im August 1911 aus dem Pariser Louvre gestohlen worden war, wird in Italien von der Polizei sichergestellt.

1978 – Bei den Azoren sinkt der deutsche Frachter “München” mit 28 Menschen an Bord.

2008 – Die Schweiz ist seit Mitternacht Mitglied des Schengen-Raumes mit der Europäischen Union, in dem die systematischen Personenkontrollen an den Grenzen abgeschafft sind. Weiterhin sind aber Kontrollen im Verdachtsfall möglich, und auch künftig gibt es Warenkontrollen an den Grenzen zu Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. Im Flugverkehr gibt es bis März 2009 eine Übergangsphase.