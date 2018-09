Historisches Kalenderblatt vom 11. September

Unter Dienstag, 11. September, dem 254. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1273 – Graf Rudolf von Habsburg wird in einer Vorwahl von den drei geistlichen Kurfürsten zum deutschen König gewählt. (Die einstimmige Bestätigung folgt am 1.10. in Frankfurt am Main). Damit endet das Interregnum (seit dem Tod von Konrad IV. 1254).