Historisches Kalenderblatt vom 11. November

Unter Sonntag, 11. November, dem 315. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1158 – Kaiser Friedrich I. lässt auf einem Reichstag bei Lodi die Hoheitsrechte des Reiches in Italien neu festlegen.

1868 – Im New Yorker Empire Skating Rink findet die erste Hallen-Leichtathletikveranstaltung statt.

1878 – Beim ersten Ferngespräch der Telefongeschichte ruft ein Mr. Adams von Norwich aus seine Firma in London an.

1918 – Kaiser Karl I. verzichtet auf “jeden Anteil an den Staatsgeschäften”, vermeidet aber eine ausdrückliche Abdankung. Die kaiserliche Familie verlässt Schönbrunn und begibt sich in das Jagdschloss Eckartsau im Marchfeld. Im Parlament legt Staatskanzler Karl Renner dem Staatsrat den Gesetzesentwurf für die Ausrufung der Republik vor.

1918 – Völlig unerwartet stirbt in Wien Victor Adler. Er hatte 1888 in Hainfeld die SPÖ gegründet.

1918 – In Polen übernimmt General Jozef Pilsudski als Staatschef (“Naczelnik”) und militärischer Oberbefehlshaber die vollziehende Gewalt.

1933 – Die Regierung Engelbert Dollfuß beschließt für ganz Österreich das Standrecht, was die Wiedereinführung der Todesstrafe für Mord, Brandstiftung und boshafte Sachbeschädigung bedeutet. Am 1.7.1934 wird es auch im ordentlichen Verfahren für diese drei Verbrechen sowie für Totschlag und Sprengstoffdelikte wieder in Kraft gesetzt.