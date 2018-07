Historisches Kalenderblatt vom 11. Juli

Unter Mittwoch, 11. Juli, dem 192. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1613 – Als erster Zar aus der Familie Romanow wird der 16-jährige Michail Fjodorowitsch in der Moskauer Uspenski-Kathedrale gekrönt.

1708 – Spanischer Erbfolgekrieg: Prinz Eugen von Savoyen und der Herzog von Marlborough besiegen die französischen Truppen unter dem Herzog von Vendome bei Oudenaarde (Audenarde) in Ostflandern und nehmen die Stadt Lille ein.

1948 – In Seoul verabschiedet die Nationalversammlung unter Vorsitz des früheren Exil-Regierungschefs Syngman Rhee eine Präsidialverfassung für Südkorea.

1963 – In Ecuador wird Präsident Carlos Julio Arosemena durch einen Militärputsch gestürzt.

1968 – Sergio Leones Film “Spiel mir das Lied vom Tod” mit Henry Fonda, Claudia Cardinale und Charles Bronson in den Hauptrollen läuft in den Kinos an und wird zum weltweiten Kassenerfolg.