Historisches Kalenderblatt vom 10. November

Unter Samstag, 10. November, dem 314. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1958 – Berlin-Ultimatum des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow, der verlangt, die Westmächte sollten auf die “Reste des Besatzungsregimes in Berlin” verzichten: Am 27.11. fordert Moskau in Noten an die Westmächte, binnen sechs Monaten einen neuen Status (Freie Stadt) für Berlin zu vereinbaren.