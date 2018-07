Historisches Kalenderblatt vom 10. Juli

Unter Dienstag, 10. Juli, dem 191. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1898 – Fachoda-Krise: Der französische Major Jean-Baptiste Marchand hisst in der sudanesischen Ortschaft Fachoda am linken Ufer des Weißen Nil, 650 Kilometer südlich von Khartum, die Trikolore. Die französische Expansion wird im November beendet. Die Briten unter General Herbert Kitchener beanspruchen das obere Nilgebiet.

1938 – Mit einem selbstentwickelten Flugzeug startet Flugpionier Howard Hughes zu der bis dahin schnellsten Weltumrundung. Bei dem Flug über Paris-Moskau-Omsk-Jakutsk-Anchorage nach Minneapolis trifft er nach 91 Stunden am 14. Juli am Abflughafen in New York City ein.