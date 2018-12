Historisches Kalenderblatt vom 10. Dezember

Unter Montag, 10. Dezember, dem 344. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1508 – Papst Julius II. und Kaiser Maximilian verbünden sich mit Frankreich, Spanien und England in der Liga von Cambrai gegen die Republik Venedig.

1848 – Prinz Louis Napoleon Bonaparte, Neffe von Kaiser Napoleon I., wird durch Plebiszit Präsident der Zweiten Französischen Republik. (1852 nimmt er als Napoleon III. den Kaisertitel an).

1878 – In Deutschland wird das erste Krematorium in Betrieb genommen. Die Feuerbestattungsstätte befindet sich in Gotha.