Historisches Kalenderblatt vom 1. Oktober

Unter Montag, 1. Oktober, dem 274. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1918 – Heftige Kämpfe beiderseits von Cambrai in der Champagne.

1928 – In der Sowjetunion wird der erste Fünfjahrplan zur Steigerung der Industrieproduktion und zur Förderung der Landwirtschaft durch Kollektivierung beschlossen.

1948 – In den USA läuft der Western “Red River” (mit John Wayne und Montgomery Clift in den Hauptrollen) an.