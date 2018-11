Historisches Kalenderblatt vom 1. November

Unter Donnerstag, 1. November, dem 305. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1783 – Kaiser Joseph II. führt in allen österreichischen Universitäten die deutsche Sprache als Unterrichtssprache ein. Zuvor wurde in lateinischer Sprache gelehrt.

1848 – Die englische Firma “W.H. Smith & Son” eröffnet in Euston die erste Bahnhofsbuchhandlung einer Ladenkette, für die sie eine Konzession von der “London and North Western Railway” erhielt.

1858 – Britische Kolonialtruppen schlagen in Kalkutta einen Aufstand indischer Hilfssoldaten nieder.

1868 – Im Parc Bordelais in Bordeaux findet das erste Frauenradrennen statt.

1918 – Der Parteitag der Sozialdemokraten in Wien fordert die republikanische Staatsform.

1918 – Kaiser Karl I. (als ungarischer König Karl IV.) entbindet die am Vortag gebildete ungarische Regierung unter Graf Mihaly Karolyi ihres Treueeides.

1918 – Serbische Truppen rücken in Belgrad ein.

1918 – Massenversammlung vor dem Deutschmeisterdenkmal in Wien: Korporal Haller, der Journalist Egon Erwin Kisch und der Linksradikale Leo Rothziegel gründen die “Rote Garde”.

1918 – Im Kriegshafen Pola versenken italienische Offiziere das k.u.k. Flaggschiff “Viribus Unitis”, das am Vortag mit der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine dem neuen südslawischen Staat übergeben worden war.

1928 – In der Türkei wird auf Befehl von Staatspräsident Atatürk das lateinische Alphabet eingeführt.

1943 – Die Sängerin Lale Andersen erhält wegen “unwürdiger brieflicher Kontakte mit Juden” in der Schweiz zeitweises Auftrittsverbot.

1948 – Als Athenagoras I. wird der in New York residierende Erzbischof von Nord- und Südamerika, Aristokles Spyrou, zum Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel und Oberhaupt der Weltorthodoxie gewählt. Um ihm die Übernahme des Amtes in Istanbul zu ermöglichen, verleiht ihm Ankara die türkische Staatsbürgerschaft.