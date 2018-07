Historisches Kalenderblatt vom 1. August

Unter Mittwoch, 1. August, dem 213. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1978 – Die griechische Millionenerbin Christina Onassis heiratet in Moskau in dritter Ehe den Sowjetbürger Sergej Kausow. Die Ehe wird später wieder geschieden.

1988 – Der amerikanische Verteidigungsminister Frank Carlucci trifft als erster Pentagon-Chef zu einem viertägigen Besuch in der Sowjetunion ein.

1998 – Die vieldiskutierte Rechtschreibreform tritt in Kraft. Für Schulen und Ämter in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind neue Regeln verbindlich. Medien, Verlage, Autoren, Firmen und Private hingegen können frei entscheiden, ob sie die Reform übernehmen wollen. Bis zum Jahr 2005 stehen alte und neue Rechtschreibung gleichberechtigt nebeneinander.

2003 – Das neue Ladenöffnungszeitengesetz tritt in Kraft. Das Gesetz erlaubt offene Geschäfte zwischen Montag 05.00 Uhr und Samstag 18.00 Uhr.

2008 – In Österreich und Südtirol treten die neuen amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung in Kraft. Damit ist die seit

2006 laufende “Schonfrist” zu Ende. In der Schweiz und in Liechtenstein endet die Übergangsfrist am 31.07.2009.