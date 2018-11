Historisches Kalenderblatt vom 05. November

Unter Montag, 5. November, dem 309. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1688 – Prinz Wilhelm III. von Oranien, Erbstatthalter der Niederlande, landet mit 150.000 Mann in England. Nach der Flucht seines Schwiegervaters Jakob II. Stuart besteigt er mit seiner Frau Maria den englischen Thron.

1838 – Endgültige Konstituierung von Honduras als unabhängige Republik.

1883 – Der Mahdi, Führer der sudanesischen muslimischen Aufständischen, schlägt bei Kashgil ein anglo-ägyptisches Heer unter dem Kommando von Hicks Pascha (General William Hicks), der im Kampf fällt. (1885 erobern die Mahdisten die sudanesische Hauptstadt Khartum).

1913 – Der geisteskranke König Otto von Bayern, Bruder des 1886 verstorbenen Ludwig II., wird abgesetzt, der Prinzregent besteigt als Ludwig III. den Thron.

1918 – Die deutsche Regierung bricht die diplomatischen Beziehungen zu Sowjetrussland ab.

1938 – Nazi-Verordnung über die Kennzeichnung jüdischer Geschäfte in Wien.

1938 – Uraufführung des musikalischen Werks “Adagio for Strings” von Samuel Barber, unter Arturo Toscanini mit dem NBC Symphony Orchestra, in New York City.

1943 – Die Sprecher der “Österreich-Bewegung” in den USA, Ferdinand Czernin und Julius Deutsch, begrüßen begeistert die Moskauer Deklaration der Alliierten über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs.

1943 – In Wien wird der Film “Der weiße Traum” mit Olly Holzmann und Wolf Albach-Retty uraufgeführt.

1968 – Der Republikaner Richard Nixon, der 1960 dem Demokraten John F. Kennedy unterlegen war, wird zum 37. Präsidenten der USA gewählt.

1978 – Die Österreicher sprechen sich in einer Volksabstimmung mit 50,47 gegen 49,53 Prozent gegen die von Bundeskanzler Kreisky empfohlene Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf in Niederösterreich aus.

1993 – In Straßburg wird das von den drei Ländern gebildete Eurokorps feierlich in den Dienst gestellt. Das Hauptquartier des Korps hat seinen Sitz in der elsässischen Hauptstadt.

1998 – Die US-Regierung setzt die Rekordsumme von fünf Millionen US-Dollar für die Ergreifung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden aus.

1998 – Im Nationalrat wird das Raubkunst-Rückgabe-Gesetz einstimmig beschlossen. Von dem Gesetz sind jene Kunstwerke betroffen, die während der NS-Zeit bzw. unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg unter nicht geklärten Umständen in österreichische Sammlungen gelangt waren.

2003 – Niki Lauda übernimmt die Mehrheit an der Österreich-Tochter des insolventen deutschen “Aero Lloyd”. Die Fluggesellschaft startet unter dem Namen “FLYNIKI”.

2008 – Russlands Präsident Dmitri Medwedew kündigt nach dem Wahlsieg Obamas einen harten außenpolitischen Kurs an. In einer Rede zur Lage der Nation bekräftigt der Kreml-Chef, dass Russland Kurzstreckenraketen bei Kaliningrad stationieren werde – als Reaktion auf den geplanten US-Raketenschild in Polen und Tschechien. Dieser Plan wird im Herbst 2009 fallen gelassen, nachdem die USA auf den Raketenschild in dieser Form verzichten.

Geburtstage Michail Cheraskow, russ. Dichter (1733-1807)

Vivian Leigh, engl. Schauspielerin (1913-1967)

Rudolf Augstein, dt. Publizist (1923-2002)

Karl Prantl, öst. Bildhauer (1923-2010)

Sam Shepard, US-Schriftsteller/Schausp. (1943-2017) (n.a.A. 1942-2017)

Elisabeth “Lisl” Wagner-Bacher, öst. Köchin (1953- )

Tatum O’Neal, US-Schauspielerin (1963- )

Todestage Gunnar Larsen, norweg. Erzähler (1900-1958)

Bobby Hatfield, US-Musiker (1940-2003)