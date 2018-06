Historisches Kalenderblatt für den 6. Juni 2018

Unter Mittwoch, 6. Juni, dem 157. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1513 – Eidgenössische Truppen besiegen in der Schlacht bei Novara ein französisch-venezianisches Heer. König Ludwig XII. von Frankreich wird dadurch zum Rückzug über die Alpen gezwungen.

1523 – Gustav I. Eriksson, Stammvater der (bis 1654 regierenden) Dynastie Wasa (Vasa), wird in Strängnäs zum König von Schweden gewählt. Mit der Befreiung des Landes von der Herrschaft der Dänen endet die Kalmarer Union der drei nordischen Reiche von 1397.

1793 – Kaiser Franz II. wird in Ofen zum König von Ungarn gekrönt.

1838 – US-Regierungstruppen überfallen das Siedlungsgebiet der Cherokee-Indianer in den südlichen Appalachen. Bei der gewaltsamen Evakuierung von 18.000 Stammesangehörigen, die als “Weg der Tränen” in die Geschichte eingeht, kommt mehr als ein Drittel um.

1918 – Erster Weltkrieg: Lebhafte Artilleriekämpfe an der Südtirol- und Piave-Front.

1928 – In Dresden wird die Oper “Die ägyptische Helena” von Richard Strauss uraufgeführt.

1933 – In Camden im US-Staat New Jersey wird das erste Autokino der Welt mit 400 Stellplätzen eröffnet.

1938 – Auf einer Flüchtlingskonferenz in Evian am Genfer See schlägt der NS-Politiker Alfred Rosenberg vor, die Insel Madagaskar als Auswanderungsland für Juden vorzusehen.