Historisches Kalenderblatt für den 5. Juni 2018

Unter Dienstag, dem 5. Juni und damit dem 156. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem folgendes verzeichnet.

1783

Die Brüder Etienne Jacques und Michel Joseph de Montgolfier lassen einen aus Leinwand gefertigten, mit Papier gefütterten und mit einem Hanfnetz überzogenen unbemannten Heißluftballon in der Stadt Annonay zu einem Fesselflug aufsteigen. Am 19. September schickt man Tiere mit einer “Montgolfiere” in die Luft, am 21.11.1783 findet der erste bemannte Flug statt.