Historisches Kalenderblatt für den 21. Juli

Unter Samstag, 21. Juli, dem 202. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1588 – Eine britische Flotte unter dem Kommando von Sir Francis Drake greift im Ärmelkanal die spanische Armada an.

1718 – Friede von Passarowitz zwischen Kaiser Karl VI. und dem türkischen Sultan Ahmed III. Österreich erhält Teile Serbiens mit Belgrad und die Kleine Walachei – größte Ausdehnung des Landes in seiner Geschichte.

1798 – General Napoleon Bonaparte schlägt in der Schlacht bei den Pyramiden das Mameluckenheer.

1973 – Lillehammer-Affäre: Die israelische Mossad-Sondereinheit Caesarea ermordet in Lillehammer den völlig unbeteiligten Ahmed Bouchiki, weil sie ihn für Ali Hassan Salameh hält, einen der Drahtzieher der Geiselnahme von München 1972.

2008 – Einer der meistgesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher, der bosnisch-serbische Ex-Präsident Radovan Karadzic, wird in Belgrad festgenommen. Der vom UNO-Tribunal in Den Haag

angeklagte und rund 13 Jahre lang unauffindbare Karadzic arbeitete in der serbischen Hauptstadt als Arzt unter falscher Identität.