Historisches Kalenderblatt für den 19. Juni

Unter D i e n s t a g, 19. Juni, dem 170. Tag des Jahres 2018 ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1903 – In den Berner Alpen wird die Bergstation “Eigerwand” in 2.867 Meter Höhe eröffnet.

1933 – Ein Nazi-Bombenanschlag auf eine Turnergruppe in Krems fordert ein Todesopfer und 29 Verletzte.

1933 – Die NSDAP in Österreich wird verboten.

1933 – In Luzern wird ein die Vergabe der Frequenzen regelnder europäischer Rundfunkvertrag abgeschlossen.

1943 – Die italienische Regierung ordnet die allgemeine Arbeitsdienstpflicht an.

1948 – Die österreichische Bundesregierung protestiert gegen die Verhaftung des Oberinspektors im Innenministerium Anton Marek durch die sowjetischen Besatzungsbehörden, die dem Beamten Missbrauch seiner Dienststellung zur Last legten.

1948 – Neuordnung des Geldwesens in den westlichen BesatzungszonenDeutschlands: Die Reichsmark verliert ihre Gültigkeit und wird durch die Deutsche Mark ersetzt. In der Sowjetzone ordnet die Militäradministration zwei Tage später ebenfalls eine Währungsreform an.