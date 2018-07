Historisches Kalenderblatt für 16. Juli

Unter Montag, 16. Juli, dem 197. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1563 – Maximilian, der König von Böhmen, wird in Preßburg als Nachfolger seines Vaters Ferdinand I. zum König von Ungarn und Kroatien gekrönt (bis 1572). Am 25.07.1564 wird er, nach dem Tod seines Vaters, als Maximilian II. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (bis 1576).

1938 – In New York hat der Film “Blockade” von Wilhelm Dieterle mit Henry Fonda und Madeleine Carroll Premiere.

1943 – Roosevelt und Churchill richten einen gemeinsamen Aufruf an das italienische Volk, in dem es heißt: “Die einzige Hoffnung für Italiens Fortbestand liegt in seiner ehrenhaften Kapitulation”. (Am 25.7. wird Mussolini entmachtet und verhaftet).