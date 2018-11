Historischer Sieg für RHC Wolfurt im Europacup

Nach einer Glanzleistung gewinnt RHC Wolfurt das Rückspiel in Uttigen mit 10:4 und steht im Achtelfinale.

RHC Wolfurt gelingt nach überragender Leistung im Rückspiel mit 10:4 in Uttigen ein grandioser Erfolg. Nach dem 5:4 Heimsieg im Oktober stehen die Wolfurter nun im Achtelfinale gegen Merignac/fr.

Wer hätte das gedacht? Am Samstagabend entzauberte der Raiffeisen RHC Wolfurt im Europacup-Rückspiel mit einer entfesselten Leistung den Schweizer A-Nationalligist RSC Uttigen und sorgte mit einem 10:4 Auswärtssieg für einen historischen Erfolg und somit für den Einzug ins europäische Achtelfinale. Dabei standen die Vorzeichen nicht gut. Spielertrainer Bartes konnte kurzfristig aufgrund eines Formalfehlers nicht auflaufen und nach dem knappen 5:4 Hinspielerfolg war den Hofsteigern die Nervosität anzumerken.

Doch dieser Umstand schien die Rot-Schwarzen zu beflügeln. Kapitän Aurel Zehrer hämmerte die Kugel in der 6. Spielminute in Überzahl in die Schweizer Maschen. Theurer unwiderstehlich im Strafraum und Bosch mit einem Überraschungsschlenzer brachten die Berner Oberländer aus deren Konzept und die Wolfurter Anhänger aus dem Häuschen. Wolf nach einer Freistoßvariante und Bosch zweimal vom Punkt besorgten bei nur 2 Uttiger Gegentreffern den 6:2-Pausenstand.