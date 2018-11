Historischer Kalender vom 30. November

Unter Freitag, 30. November, dem 334. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1938 – Premiere des Films “Tanz auf dem Vulkan” von Hans Steinhoff, Musik von Theo Mackeben in Stuttgart.

1948 – Mit der Bildung eines provisorischen Magistrats in Ostberlin unter Oberbürgermeister Friedrich Ebert, einem Sohn des ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik, wird die Teilung Berlins perfekt.

1983 – Die niederländische Polizei befreit den am 9.11. entführten “Brauereikönig” Alfred Heineken, Anfang Dezember wird auch der größte Teil des Lösegeldes von umgerechnet mehr als 200 Millionen Schilling gefunden.

2008 – Religiös motivierte Unruhen kosten in Nigeria bis zu 500 Menschen das Leben. Die Zwischenfälle hatten am 27.11. mit Protesten gegen Verzögerungen bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Kommunalwahlen in der Provinzhauptstadt Jos seit mehr als zehn Jahren begonnen.