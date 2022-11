Historischer Einsatz für Schiedsrichterin Frappart

Mediale Superlative sind Stéphanie Frappart nicht fremd. "Historisch", schrieb die französische Fachzeitung "L'Équipe" zur Nominierung der Schiedsrichterin für das entscheidende Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica. Es dauerte schließlich knapp 100 Jahre, ehe die 38-jährige Französin am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF 1) als erste Frau eine Partie einer Männer-WM leitet.

Doch bereits bei ihren bisherigen Meilensteinen in der Männer- und Macho-Domäne hatte Frappart bemerkenswerte Gelassenheit ausgestrahlt. Und da muss der Fußball auch hin. Noch wird besonders hervorgehoben, wenn eine Schiedsrichterin zum Einsatz kommt.

In Katar sind drei Schiedsrichterinnen dabei, neben Frappart die Japanerin Yoshimi Yamashita und Salima Mukansanga aus Ruanda. Nach eineinhalb WM-Wochen waren auch wegen der Debatte über die Frauenrechte in Katar leise Zweifel an den Einsatzchancen des Trios aufgekommen. Nun könnte die Bühne für Frappart kaum größer sein, kämpft doch Deutschland in der Partie gegen die WM-Blamage.

"Wir kennen den Druck", hatte die Französin vor der WM der britischen BBC gesagt. "Aber ich denke, das wird uns nicht ändern. Ruhig und fokussiert sein, sich konzentrieren - und nicht zu viel über die Medien und alles Weitere nachdenken. Einfach auf das Spielfeld fokussiert sein." Der Blick in die sozialen Netzwerke am Mittwoch offenbarte, dass Akzeptanz und Gleichberechtigung längst noch nicht bei allen Fans angekommen sind.

In ihrem Heimatland Frankreich pfeift Frappart seit 2019 in der höchsten Spielklasse der Männer, vor eineinhalb Jahren war sie die erste Frau, die ein WM-Qualifikationsspiel leitete. Ihr Geschlecht sei nie ein Thema gewesen, sagte sie. "Seit ich angefangen habe, wurde ich immer unterstützt - von den Mannschaften, Vereinen und Spielern. Ich war im Stadion immer willkommen, also fühle ich mich auf dem Platz wie jeder andere Schiedsrichter". Im Mai pfiff Frappart das französische Cupfinale der Männer.

"Für mich ist das keine Überraschung", sagte die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult und verwies auf die große Erfahrung von Frappart. "Ich freue mich darauf, dass jetzt eine Frau zum Einsatz kommt." Der ehemalige deutsche Weltmeister Sami Khedira sagte, er sei ein "Riesen-Fan, dass Frauen mit Leistung auch im Männer-Fußball Fuß fassen".

Dass es allein darum geht, betont auch die FIFA immer wieder. "Sie sind nicht hier, weil sie Frauen sind, sondern als FIFA-Referees", hatte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina kurz vor dem ersten Spiel über die drei Schiedsrichterinnen gesagt. Bei der WM 2018 war noch keine Frau im Schiri-Kader.

Es gibt aber auch Stimmen, die Frappart und ihre zwei Kolleginnen kritisch sehen. Wie der frühere Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier. "Ich weiß ganz genau: Ich habe in Europa 30 Schiedsrichter, die viel stärker sind als Frappart: Ja, da nehme ich doch nicht die Nummer 31 oder 32 mit, wenn ich nur zwölf europäische Schiedsrichter nominieren darf", hatte der Schweizer in seinem "Urs-Meier-Podcast" zu WM-Beginn erklärt. In einem hat er sich auf jeden Fall getäuscht. Collina "wird sicher keine Schiedsrichterin für die ganz wichtigen Spiele aufbieten, da bin ich 200 Prozent sicher". Für Deutschland aber ist das ein ganz wichtiges Spiel.