Historischer 1. BL-Sieg, SPG Altach bleibt Spitzenreiter

Joker-Stach – 1:0-Auswärtserfolg der Stocker-Truppe beim zwölffachen Meister Neulengbach. Mit Torfrau Ribeiro de Almeida, Anne Bhagerath, Cat Nolan, Gabriela Tavares da Cruz, Samia Adam und Kendy Gomez Morales standen sechs der zehn Ausländerinnen in der Startaufstellung der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn für das zweite Auswärtsspiel beim ligaerprobten USV Neulengbach. Beim zwölffachen österreichischen Bundesligameister USV Neulengbach holt das Team um Trainer Klaus Stocker das zweite Remis in Folge. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Kleinmünchen gab es erstmals auch auf fremden Platz ein dreifacher Punktgewinn. Dabei präsentierte sich der Bundesliganeuling nicht nur kämpferisch sehr stark auch ein paar gute Einschussmöglichkeiten gab es für die SPG FCL/FCD. Für Müller und Co. war es der erste Erfolg im nationalen Oberhaus und sorgten gegen den Favorit aus Niederösterreich für eine faustdicke Sensation. Dabei hatte Trainer Klaus Stocker ein glückliches Händchen. Erst nach 72 Minuten für Selma Pajazetovic war die Bulgarin Zdravka Petrova auf das Spielfeld gekommen. Mit einer wunderschönen Direktabnahme aus 30 Metern überhob die Linksfüßerin die Neulengbach Torfrau Rusek (83.). Der erste Erfolg für die Stocker Truppe war perfekt und auch redlich verdient. Die Nationalspielerin aus Ägypten Samia Adam knallte den Ball aus 25 Metern an die Querlatte (29.) und verpasste in Hälfte zwei mit einem Kopfball knapp das Tor (64.). Außenbahnspielerin Jana Sachs scheiterte gleich dreimal in aussichtsreicher Situation an Neulengbach Torfrau Rusek (17./38./82.). Torfrau Liliane Ribeiro de Almeida hielt seinen Kasten erstmals rein. Die SPG FCL/FCD ist nun Sechster in der Tabelle. Onur Özdemir ist nicht mehr Cotrainer.