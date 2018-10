Hirscher, Veith, Liensberger und Hämmerle am Laufsteg top

Eine ausgezeichnete Figur machten die ÖSV-Stars Marcel Hirscher, Anna Veith, Katharina Liensberger und Alessandro Hämmerle am Laufsteg bei der Einkleidung für die neue Saison.

Es ist wieder so weit: Die ÖSV-Stars Marcel Hirscher, Anna Veith, Anna Gasser, Matthias Mayer und Co. präsentierten ihre Outfits für die kommende Saison am Laufsteg im Europark Salzburg.