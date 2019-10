Hirschegg: Lkw stürzte Hang hinab - erheblicher Schaden

Am Freitagnachmittag kippte ein Lkw über eine Böschung und überschlug sich. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Am Freitagnachmittag wollte ein 44-jähriger Mann einen Lkw rückwärts in eine Hauseinfahrt in Hirschegg lenken. Am Ende der Einfahrt geriet der Lkw zu weit nach rechts und in weiterer Folge über den Straßenrand. Dabei kippte das Fahrzeug über die Böschung, überschlug sich und stürzte mehrere Meter den Hang ab.