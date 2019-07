Hirn-fressende Amöbe tötet Mann

In den USA ist ein Mann an einer seltenen Gehirn-fressenden Amöbe gestorben.

Der Mann erkrankte, nachdem er am 12. Juli in dem Aquapark Fantasy Lake Water Park in North Carolina gebadet hatte, wie das Gesundheitsministerium des Bundesstaats mitteilte. Die Seuchenbehörde der Bundesregierung bestätigte, dass die Krankheit von Naegleria fowleri ausgelöst wurde, einem einzelligen Organismus, der als Hirn-fressende Amöbe bekannt ist.