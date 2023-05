Hip Hop und Breakdance Workshop

Mit einem Tanz-Workshop startet das Jugend Kreativ Sommerprogramm der Villa Falkenhorst am 3. Juni um 15:30 Uhr im Steinbruch Ludesch.

Mit einem Tanz-Workshop startet das Jugend Kreativ Sommerprogramm der Villa Falkenhorst. Erlerne die Grundschritte des Breakens und tauche ein in die Hip-Hop Kultur. Willi Brozmann ist erfolgreicher Tänzer und Tanzlehrer und bringt euch Toprock, Freeze, Powermove und Footwork näher – von coolen Moves bis zu grooven Schritten. Es ist für jede(n) was dabei: für sportliche Typben bis zu Couch-potatoes. Einfach mitmachen und ausprobieren… Der Workshop ist für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren und findet im wunderbaren Ambiente des Steinbruch Ludesch statt.

Ziel des Jugend Kreativ Programmes ist es, ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche in der Region zu bieten, das die Entwicklung von Methoden und Modelle im Bereich der Kreativitätsbildung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Bereichen fördert. Jedes Kind hat ein Bedürfnis nach individueller kreativer Entfaltung. Zeichnen und Malen genauso wie das Schauspiel sind elementare Ausdrucksformen, in denen sich Kinder und Jugendliche, je nach Entwicklungsstand, in sehr komplexer Weise mitteilen und in Beziehung zur Umwelt setzen.