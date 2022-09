Hinter den Kulissen: Aufbau für die Herbstmesse läuft

Am Dienstag lief der Aufbau für die Herbstmesse auf Hochtouren.

Am Mittwoch startet im Messequartier in Dornbirn die Herbstmesse 2022. VOL.AT hat am Dienstag beim Aufbau vorbeigeschaut.

Am Dienstag waren die Aussteller und das Messeteam mit letzten Aufbauarbeiten beschäftigt. "Alle sind sehr motiviert und mit großer Vorfreude auf morgen dabei", erklärt Sprecherin Andrea Oberjörg im VOL.AT-Gespräch.

An den Ständen wird noch fleißig aufgebaut. ©VOL.AT/Mayer

"Mir sind grüscht"

Intern läuft der Aufbau seit Wochen, der Ausstelleraufbau hat am Freitag begonnen. Die letzten Stände werden ganz kurzfristig erst Mittwochfrüh fertiggestellt. "Wenn dann um 10 pünktlich die Türen öffnen, ist alles "grüscht" für die Herbstmesse", versichert Oberjörg.

Das Heer bereitet das Freigelände für den Messestart vor. ©VOL.AT/Mayer

Sonderschau mit Panzer und Co.

"Der meiste Aufwand, war tatsächlich die Sonderschau", meint die Kommunikations-Leiterin der Messe. Hier gebe es unter dem Motto "Zäm sicher! Blaulicht & Blackout" ein Zusammenspiel von vielen Einsatzkräften, wie auch im wirklichen Leben. Nicht nur Zelte und Stände, sondern auch Panzer, Polizeiautos und Co. wurden aufgebaut.

Über 350 Aussteller



Auch der Aufbau für das Limokisten-Klettern lief am Dienstag noch. Der Kran rollte gerade aufs Gelände, als VOL.AT am Messegelände war. Auch die Zusatzshow "Messe Show Express" gilt es vorzubereiten.

Insgesamt sind über 350 Aussteller bei der Herbstmesse dabei. "Es ist eine Vielfalt da", erklärt Andrea Oberjörg. Neben Neuem, gebe es auch Tradition und Altbewährtes: "Es finde jeder, ob groß oder klein das passende bei uns."

Das bringt die 74. Herbstmesse

