Himmelgrüne, offene Tür und Fitness pur

Viele Besucher beim Tag der offenen Tür im Haus von Himmelgrün

Das neue Himmelgrün-Haus macht nicht nur von außen durch seine neue Natur Holzfassade auf sich aufmerksam. In den letzten Wochen und Monaten hat sich bei der Firma Himmelgrün, und überhaupt im kompletten Gebäude ganz schön viel getan. Waldtraud und Arthur Heidegger haben sich mit ihren beiden Söhnen Philipp und Pascal entschieden mit der kompletten Manufaktur in das Obergeschoß zu übersiedeln. Die anfallenden Erneuerungen und Renovierungsarbeiten wurden in kürzester Zeit abgeschlossen und zum bestehenden Onlineshop ist jetzt neu, ein Fabrikverkauf dazugekommen. Um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren luden nun Familie Heidegger, Firma Himmelgrün und ihre eingemieteten Firmen zum Tag der offenen Tür.

Um Fitness pur in den Bregenzerwald zu bringen hat purfitness premium Egg ebenfalls ganz neu in der Melisau 1130 niedergelassen. Ebenerdig, im Himmelgrünhaus, wurde nun nach Bregenz, Lauterach und Lustenau der vierte Club von purfitness in Egg eröffnet. Am Tag der offenen Tür konnten viele sportinteressierte Bregenzerwälder die neusten und modernsten Fitnessgeräte testen und sich durch das purfitness-Team über gezielte, sportliche Bewegung und gesunde Ernährung beraten lassen. Und wer am Glücksrad drehte, für den bestand die Chance nicht nur Sachpreise, sondern auch einen Gutschein für 60 Minuten betreutes VIP Training zu gewinnen.