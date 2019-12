Hilfsbereitschaft der Rentnerin missbraucht

Angeklagte Bettlerin lockte laut Urteil mit vorgetäuschten Notlagen 91-jähriger Frau 7200 Euro heraus.

Dafür wurde die unbescholtene und arbeitslose Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von drei Monaten und einer unbedingten, dem Gericht zu bezahlenden Geldstrafe von 800 Euro (200 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Die gestohlenen 1000 Euro muss die Angeklagte dem Opfer zurückzahlen. Das Urteil, das die alle Vorwürfe bestreitende Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig. Der Schuldspruch erfolgte wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Diebstahls.

Die angeklagte Mutter von drei Kindern hat nach den gerichtlichen Feststellungen die betagte Frau aus dem Bezirk Bregenz des Öfteren aufgesucht und mit vorgetäuschten Notlagen mit Erfolg um finanzielle Unterstützung gebeten. So hat die Rumänin wahrheitswidrig behauptet, ihre älteste Tochter sei an Krebs erkrankt und müsse in Paris behandelt werden. Eine andere Tochter sei von einem Auto angefahren worden und dabei tödlich verunglückt. Und ihrem jüngsten Kind habe nach einem Unfall ein Bein amputiert werden müssen.