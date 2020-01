Hilfe unter gutem Stern

Auch in Hörbranz waren wieder zahlreiche Jugendliche und Kinder mit ihren Begleitern freiwillig für die gute Sache unterwegs!!

Sternsingen in Österreich – 85.000 Mädchen und Buben ziehen in königlichen Gewändern durchs ganze Land, bringen Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln Geld für Menschen in Not. Im Auftrag christlicher Nächstenliebe machen sie sich auf den Weg und laden zum Teilen mit den Ärmsten ein – für eine Welt ohne Armut und Ausbeutung. Am 02.01.2019 und 03.01.2019 setzen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Hörbranz ebenfalls ein kräftiges Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt. Sie erhalten damit auch die alte Tradition des Sternsingens in Österreich. Seit 1954 wird die Neujahrsaktion von der Katholischen Jungschar durchgeführt und die Friedens- und Segensbotschaft der Geburt Christi in die Haushalte verteilt. C+M+B (das dritte + steht über dem M) und das aktuelle Jahr schreiben die Sternsinger/innen mit geweihter Kreide an die Tür. Es bedeutet “Christus mansionem benedicat”, übersetzt “Christus segne dieses Haus”, und soll Frieden und Segen für das kommende Jahr bringen. Daneben gibt es einige andere Interpretationen des CMB, wie z.B. “Caspar, Melchior und Balthasar”. Die drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit.