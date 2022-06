Hilfe für kranke Kinderseelen

Med Konkret informiert heute im Webinar ab 18 Uhr über Aufgaben und Möglichkeiten der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Die Coronapandemie hat in den Seelen vieler Kinder und Jugendlicher ihre Spuren hinterlassen. Das spürt auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie am LKH Rankweil. „Die Inanspruchnahme von stationären Behandlungen steigt“, bestätigt Oberarzt Stefan Bangratz. Gemeinsam mit Ferdinand Fuchs, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, wird der Arzt heute das letzte Med Konkret vor der Sommerpause gestalten. Die Experten informieren über ihre Aufgaben in der Behandlung von Kindern- und Jugendlichen, die mit psychischen Erkrankungen konfrontiert sind. Die Vorträge sind online ab 18 Uhr zu sehen – seien Sie dabei!