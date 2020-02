Hildegard von Bingen - Einfach fasten

Ganzheitliches Fasten für Körper und Geist nach Hildegard von Bingen

In ihrer gewohnt prägnanten Sprache erläutert die Hildegard-Expertin, was in unserem Körper passiert, wenn wir fasten (Stichwort Säure-Basen-Haushalt), wie Körperübungen helfen, das seelische Gleichgewicht beim Fasten zu fördern, und welche Rituale dazu beitragen, dass die Zeit des Fastens ein Schritt in ein freudvolles und erfülltes Leben ist. Das Thema Fasten wird hier aus ganzheitlicher Sicht beleuchtet und auch dank der fröhlichen Illustrationen auf eine appetitanregende und lustvolle Weise behandelt.