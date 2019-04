Hilaria Baldwin erlitt eine Fehlgeburt

Hilaria Baldwin sprach in einem Instagram-Post über den Verlust ihres Babys.

Weiter schreibt die Ehefrau des Schauspielers Alec Baldwin: “Ich hoffe, dass diese Konversation immer weiter wächst und wir sowohl in den schönen als auch in den schweren Momenten des Lebens zusammenhalten.”

Der Verlust ihres Babys traf die vierfache Mutter aber nicht ganz unvorbereitet. Bereits vor ein paar Tagen schrieb sie auf Instagram, dass sie befürchtet, eine Fehlgeburt zu erleiden. “Der Embryo hat zwar einen Herzschlag, aber er ist sehr schwach und er wächst kaum.” Alles was ihnen übrig bliebe, sei zu warten. Das sei aber bei all der Ungewissheit wirklich hart.

In einem weitern Post bedankt sich Hilaria für all die Unterstützung, die sie durch ihre Fans erfährt. “Ich möchte euch versichern, dass ich weiß, dass alles wieder gut wird.” Emotional würde sie die Sache verarbeiten. “Mich euch gegenüber zu öffnen war sehr befreiend”, schreibt sie weiter.

“Ich hatte solche Angst, diese Geschichte zu teilen und bin so erleichtert, dass sie mit so viel Liebe aufgenommen wurde.” Sie bedankt sich für all die Unterstützung und betont, wie sehr sie all das zu schätzen weiß. “Ich kenne euch nicht, aber es ist sehr tröstlich zu wissen, dass ich diese schwere Reise nicht alleine antrete.”