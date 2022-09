Hier wird im Ländle seit 111 Jahren Papier produziert

Die einzige Papierfabrik in Vorarlberg steht in Frastanz. Dort werden jährlich 120.000 Tonnen Recyclingpapier erzeugt und zu Verpackungen verarbeitet.

Der bekannte Toilettenpapierhersteller Hakle ist insolvent. Der starke Anstieg an Betriebs- und Produktionskosten hat das Unternehmen nicht kompensieren können. Beim Traditionsunternehmen Rondo-Ganahl wird diesem Umstand aktiv entgegengewirkt. Man möchte die Energieversorgung selbst in die Hand nehmen und plant daher ein eigenes Kraftwerk . Aber wie funktioniert die Papierproduktion eigentlich? Wir haben einen kleinen Einblick bekommen.

Recycling-Kreislauf

Für die Papierproduktion wird in Frastanz ausschließlich Altpapier als Rohstoff verwendet. Dieses kommt aus dem eigenen Betrieb in Hall in Tirol und von Entsorgern aus Vorarlberg. Aus dem Papier werden im angrenzenden Wellpappwerk hochwertige Verpackungen hergestellt. So schließt sich innerhalb des Unternehmens der Recycling-Kreislauf.