Hier wird die Anti-Baby-Pille für Frauen unter 25 kostenlos

Weil immer mehr Frauen aus finanziellen Gründen auf die Verhütung verzichten würden, hat ein Land jetzt entschieden, das Präparat kostenlos anzubieten.

Frauen unter 25 müssen in Frankreich künftig nicht mehr für die Anti-Baby-Pille zahlen. Die Kosten für die hormonelle Verhütung für diese Altersgruppe werde künftig die Krankenkasse übernehmen, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag auf dem französischen Sender France2 an.