Hier wird am Wochenende Erstkommunion gefeiert

Ein Woche nach Ostern beginnen im Land auch traditionell die Erstkommunion-Feiern.

Erst am Montag waren die Osterfeierlichkeiten zu Ende, am darauffolgenden Sonntag dürfen sich aber wieder viele Vorarlberger Kinder auf ihre Erstkommunion. Schon seit dem 17. Jahrhundert wird am "Weißen Sonntag" die Erstkummonion gefeiert, erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 sind auch andere Termine nach Ostern möglich.

In Vorarlberg verteilen sich die Feiern auf die kommenden Wochenenden. Während in vielen Gemeinden bereits am Sonntag die Erstkommunion auf dem Programm steht, wird diese in Thüringen, Feldkirch-Tisis und in Bludesch erst am 4. Juni begangen. In den Städten bzw. größeren Gemeinden wird ebenfalls an mehreren Wochenenden gefeiert, um auch allen Kindern eine angemessene Erstkommunion bereiten zu können.