Hier schickt der Bademeister Rowdies auf die Strafbank

Strafbank zumindest seit 2008

Was die blaue Karte bedeutet

Früher habe man Badende, die sich nicht an die Regeln halten, Papierchen aufsammeln lassen oder sie gleich heimgeschickt, gibt er zu verstehen. Hier habe man immer lange diskutieren müssen. "So haben wir einfach gesagt, wir haben eine blaue, eine gelbe und eine Rote Karte", erklärt er. "Wenn sie einmal falsch reinhüpfen oder falsch rutschen, bekommen sie eine Verwarnung. Wenn sie’s wieder machen, kriegen sie die blaue Karte – das heißt 10 Minuten Strafbank", gibt der Bademeister zu verstehen. Bei der gelben Karte werde es schon kritisch, weil danach gleich die rote komme. "Das heißt dann halt, das Schwimmbad verlassen", meint er.

Schwimmbad-Verweis im Extremfall

"Es gibt Zeiten, da hockt niemand da und dann kommt halt mal so ein Grüppchen, das dann auf der blauen Rutsche staut oder sonst was", gibt Melk zu verstehen. Es könne dann sein, dass die ganze Bank voll sei mit Jugendlichen oder jungen Burschen. Bei der gelben Rutsche dürfe man nicht auf dem Bauch oder auf den Knien rutschen. Auch wer bei "Randspringen verboten" oder in den laufenden Strömungskanal ins Wasser springe oder bei der blauen Rutsche staue, bekomme eine Verwarnung, erklärt der Bademeister gegenüber VOL.AT. "Im Extremfall, wenn sie gar nicht einsichtig sind, müssen sie erst 10 Liegestütz machen oder zehn Kniebeugen, nachher können sie das Päckle packen und rausgehen", betont er. Schwimmbad-Verbot gibt es in Härtefällen. Dieses fängt bei einem Tag an und kann beim Nichteinhalten bis zu einer Woche dauern.